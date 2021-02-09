شكرا لقرائتكم خبر عن مولوديه وهران يبلغ الزمالك بموعد وصوله إلي القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مسؤولو نادي الزمالك، إخطارا رسميا من نظيره مولودية الجزائر، بموعد وصول الفريق الجزائري إلى القاهرة. ويحل مولودية الجزائر ضيفا على الزمالك، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويصل النادي الجزائري إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة. ويخوض بطل الجزائر مرانه الوحيد والرئيسي مساء الخميس على استاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء.