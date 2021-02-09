شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: ميسى الأفضل في العالم لكن من الصعب مقارنته بـ «بيليه» و «كرويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رونالد كومان، مدرب برشلونة، إعجابه بما يقدمه ليونيل ميسى، نجم الفريق مع البلوجرانا، من إنجازات وبطولات وأهداف، لكنه في نفس الوقت رفض مقارنته بنجم الكرة البرازيلية بيليه، ونجم الكرة الهولندية، يوهان كرويف، وذلك خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة إشبيلية غدا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي، «ميسي الأفضل بالتاريخ؟ الأمر صعب دائما لأن هناك عصور مختلفة، لكن ما فعله ميسي مع البارسا شيء لا يصدق، من أهداف وبطولات، وهو الأفضل في العالم، ومن الصعب مقارنته بكرويف وبيليه، لكن ما رأيته من ميسي كان شيئا مميزا».