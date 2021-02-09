شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتعاهدون على تحقيق البرونزية في المونديـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاهد لاعبيو الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي على تحقيق الميدالية البرونزية في مونديال الاندية والفوز على بالميراس البرازيلي في المباراة التي ستجمعهما يوم الخميس المقبل.

وعقد اللاعبون جلسات خاصة فيما بينهم أكدوا خلالها على ضرورة الفوز من اجل تعويض الحسارة من بايرن ميونخ الالماني بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما امس الاثنين ،وشددوا على ضرورة علاج الاخطاء الفنية التي وقعوا فيها خلال اللقاء حتى لاتتكرر في المباراة المقبلة.