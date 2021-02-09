شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي ينتظم في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من تدريبات الكرة، بالمران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وتعافى بن شرقي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في الضلوع، والتي تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.