شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفقد نجم الدفاع أمام باريس سان جيرمان بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد الجهاز الفني لنادي برشلونة خيار البدء بالأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع الفريق، خلال مباراة باريس سان جيرمان ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الثلاثاء، أن أراوخو لديه التواء في الكاحل من الدرجة الثانية، لذلك فإنه سيغيب لمدة تصل إلى 3 أسابيع على الأقل.

وأصبح في حكم المؤكد غياب اللاعب عن مواجهة سان جيرمان، الأسبوع القادم، على أن يلحق لقاء الإياب خلال شهر مارس، في حال عودته بالوقت المناسب.



على جانب آخر، تحوم الشكوك أيضاً حول مشاركة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، بسبب تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي.