شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحفز لاعبي الاهلي قبل مواجهة بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على تحفيز لاعبي الفريق الكروي الاول قبل مواجهة بالميراس البرازيلي في المباراة التي ستجحمعهما يوم الخميس من اجل تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الاندية.

واكد الخطيب خلال جلساته الفردية مع اللاعبين انهم أدوا ماعليهم خلال مواجهة بايرن ميونخ ،لافتا الى ان الفوز في المباراة المقبلة امر مهم للمنافسة على الميدالية البرونزية بالبطولة.