شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يُخطر الأهلي بعزل كهربا والشحات بعد خرقهما الفقاعة الطبية ومصافحة أبوتريكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعثة الأهلي في قطر، ضرورة عزل الثنائي حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم «كهربا» لخرقهما الفقاعة الطبية الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية.

وأكد إخطار «فيفا» للأهلي أن الثنائي لن يتمكنا من المشاركة في تدريبات الفريق أو اللعب ضد بالميراس في نصف نهائي البطولة.

وتنص قواعد الفقاعة الطبية للاحتراز من فيروس كورونا، على عدم اختلاط أي شخص من داخل الفقاعة بأي شخص خارجها، وهي القاعدة التي يرجح أن يكون الشحات وكهربا قد كسراها.

وكانت صور متداولة تظهر مصافحة بين أبوتريكة ومحمود عبدالمنعم كهربا، وهو الأمر الذي يعد خرقًا للفقاعة الطبية.