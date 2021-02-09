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دي ماريا سيغيب عن مواجهة برشلونة في دوري الابطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

كشف مدرب نادي ​باريس سان جيرمان​ ماوريسيو بوتشيتينو أن نجمه الارجنتيني ​انخيل دي ماريا​ يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن تعرض لها خلال مواجهة ​مارسيليا​ الأحد الماضي في الدوري الفرنسي، وتحتاج لتقييم لمدّة أسبوع، ما يعني غيابه عن مواجهة برشلونة يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب الدور الـ16 من بطولة ​​ على ملعب كامب نو.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 10 اذار/مارس القادم في فرنسا.

وسيخسر بوتشيتينو أحد أبرز عناصر الفريق في مواجهة البلاوغرانا خلال مباراة الذهاب.

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