دي ماريا سيغيب عن مواجهة برشلونة في دوري الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

كشف مدرب نادي ​باريس سان جيرمان​ ماوريسيو بوتشيتينو أن نجمه الارجنتيني ​انخيل دي ماريا​ يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن تعرض لها خلال مواجهة ​مارسيليا​ الأحد الماضي في الدوري الفرنسي، وتحتاج لتقييم لمدّة أسبوع، ما يعني غيابه عن مواجهة برشلونة يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب الدور الـ16 من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​ على ملعب كامب نو.

