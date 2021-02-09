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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي ماريا سيغيب عن مواجهة برشلونة في دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021
كشف مدرب نادي باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو أن نجمه الارجنتيني انخيل دي ماريا يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن تعرض لها خلال مواجهة مارسيليا الأحد الماضي في الدوري الفرنسي، وتحتاج لتقييم لمدّة أسبوع، ما يعني غيابه عن مواجهة برشلونة يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 10 اذار/مارس القادم في فرنسا.
وسيخسر بوتشيتينو أحد أبرز عناصر الفريق في مواجهة البلاوغرانا خلال مباراة الذهاب.