شقيق موكوكو يتحدث عن قدوة لاعب دورتموند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

كشف بوريل موكوكو شقيق لاعب بوروسيا ​دورتموند​ يوسوفا موكوكو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو قدوة شقيقه في كرة القدم.



وقال موكوكو: "أحببت مشاهدة ​برشلونة​ وريال مدريد وليفربول وبايرن وأرى كيف يتصرف اللاعبون حتى أتعلم منهم قدر المستطاع. لطالما أحب يوسفا ليونيل ميسي. غالبًا ما شاهدنا المباريات من الدوريات الأوروبية الكبرى أو دوري أبطال أوروبا معًا. كان ذلك دائمًا رائعًا".

وأضاف: "في أفريقيا، من النادر أن يجلس الناس في المنزل بمفردهم أمام التلفاز ويشاهدون كرة القدم. يذهب معظم الناس إلى الحانة ويشاهدون معًا. أحيانًا يجتمع 100 شخص لمشاهدة أفضل المباريات في دوري أبطال أوروبا. ليس عليك طلب أي شيء، يمكنك الجلوس هناك ومشاهدة المباراة. عندما يتم تسجيل هدف، يصاب الكثير من الناس بالجنون ويسعدون للأندية التي يشجعونها".