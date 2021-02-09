ميار شريف فخورة بعد انجازها في بطولة أستراليا المفتوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

أعربت المصرية ​ميار شريف​ عن سعادتها المطلقة، بعد التأهل للدور الثاني من ​بطولة أستراليا المفتوحة​ لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، كأول مصرية في التاريخ.



وقالت في تصريحات نشرها الموقع الشروق: "سعيدة وفخورة بما حققته هنا لكن أقول من جديد أن هذه مجرد البداية، من الواضح أن ما حققته يعني الكثير لي لأنه أخيرا تم اجتياز الحاجز هو حاجز عقلي وأنا سعيدة للغاية بإنجازات وأسعى لتحقيق المزيد".

وأضافت: "إنه شعور رائع خاصة عندما يأتي الأطفال ويتعرفون علي فأريدهم أن يؤمنوا بأنفسهم وأن يروني وينظروا إلي ويقولوا يمكن أن نكون مثلها، مع الظروف الموجودة هنا فلقد كان من الصعب جدًا التكيف معها ، خاصة طريقة لعبي واستغرق الأمر بعض الوقت الحرارة وكل شيء يحدث بسرعة ومن الصعب للغاية التحكم في الكرة".