الدوري الإنكليزي يوافق على طلب دين بعدم التحكيم هذا الأسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن الحكم ​مايك دين​ لن يدير أي مباراة في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز نهاية هذا الأسبوع بعد أن تمت الموافقة على طلبه بالإعفاء.



وذلك بسبب التهديدات التي تلقاها دين البالغ من العمر 52 عامًا وعائلته تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر الحكم بطاقة حمراء للاعب وسط ​وست هام​ توماس ​سوتشيك​ خلال التعادل السلبي يوم السبت في فولهام وطرد يان بيدناريك مدافع ساوثامبتون في منتصف الأسبوع خلال مباراة مانشستر يونايتد.

وقد تم إبطال كلا القرارين بعد الاستئناف.