فيرديناند: مانشستر يونايتد تعثّر والسيتي انتهز الفرصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

أشار اللاعب السابق ريو ​فيرديناند​ إلى أن فريق ​مانشستر يونايتد​ فوّت فرصة البقاء في صدارة ترتيب ​الدوري الإنكليزي​، وقام ​مانشستر سيتي​ بانتهاز الفرصة من خلال خبرته.



وقال فيرديناند: "كان مان يونايتد يجلس في صدارة الدوري. ترى جدول الدوري، تنظر إلى النتائج، تشعر بالإثارة. عندما تضع نفسك في هذا الموقف، عندما تكون هناك فرصة عليك الذهاب. المشكلة هي أننا تركنا هذه الفرصة تفلت من أيدينا. يمكنك أن ترى مان سيتي بتجربتهم، لقد شموا رائحة الدم مثل سمكة القرش".

وأضاف: "لكن مان يونايتد تعثر، ولم يعمل بشكل صحيح. لم أر ما يكفي لأقترح أنه يمكننا الاستمرار في سلسلة انتصارات من 10 إلى 15 مباراة. نحن نتعثر طوال الوقت".