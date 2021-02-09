غيابات مهمّة في قائمة برشلونة لمواجهة اشبيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

كشف ​رونالد كومان​، المدير الفني لنادي ​برشلونة​، قائمة فريقه لمباراة إشبيلية على ملعب رامون سانشيز في الدور نصف النهائي من ​كأس ملك إسبانيا​ يوم الأربعاء.



وشهدت القائمة غياب كل من الأميركي سيرجينيو ديست، الظهير الأيمن للفريق، ومارتن برايثوايت وميراليم بيانيتش بسبب الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن، نيتو، إينياكي بينيا.

خط الدفاع: لينغليت، جوردي ألبا، ماتيوس فرنانديز، أومتيتي، جونيور فيربو، أوسكار مينغوزا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، بيدرو لوبيز، فرينكي دي يونغ، إلياكس موريبا، كولادو.

خط الهجوم: غريزمان، ميسي، ديمبيلي، ترينكاو، كونراد.

وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ملعب كامب نو.