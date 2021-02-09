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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غيابات مهمّة في قائمة برشلونة لمواجهة اشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021
كشف رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمباراة إشبيلية على ملعب رامون سانشيز في الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.
وشهدت القائمة غياب كل من الأميركي سيرجينيو ديست، الظهير الأيمن للفريق، ومارتن برايثوايت وميراليم بيانيتش بسبب الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا.
وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:
حراسة المرمى: تير شتيغن، نيتو، إينياكي بينيا.
خط الدفاع: لينغليت، جوردي ألبا، ماتيوس فرنانديز، أومتيتي، جونيور فيربو، أوسكار مينغوزا.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، بيدرو لوبيز، فرينكي دي يونغ، إلياكس موريبا، كولادو.
خط الهجوم: غريزمان، ميسي، ديمبيلي، ترينكاو، كونراد.
وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ملعب كامب نو.