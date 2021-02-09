هيريرا: لست قلقا حيال بقاء مبابي ونيمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

أشار اللاعب أندير ​هيريرا​ إلى أنه غير قلق حيال تجديد عقود زملائه في فريق ​باريس سان جيرمان​، على رأسهم ​نيمار​ وكيليان ​مبابي​.



وقال هيريرا: "تنتهي عقودهم في عام 2022. نظرًا لأنهم نجوم كبار، هناك حديث عن عقودهم، سواء تم تمديدها أم لا. هذا ما يحدث مع كل اللاعبين الكبار. أسمائهم على شفاه الجميع، إنها جزء من أي موسم. أعلم أنهم يركزون بشدة على أهدافنا على المستوى المحلي وأيضًا على مباراة برشلونة، وهي مهمة جدًا بالنسبة لنا".

وأضاف: "نيمار، قبل عامين، تحدثوا كل يوم عن رغبته في العودة إلى برشلونة. لكن، من أيلول إلى تشرين الأول، رأيت نيمار شديد الالتزام. إنه يشعر بالأهمية والتقدير. أعتقد أنه يستمتع كل يوم".

وتابع: "كيليان صغير جدًا، إنه نجم. سيكون أحد أفضل اللاعبين في العقد المقبل. لكن فيما يتعلق بالعقود والشائعات لا أريد التورط فيها. أفضل التركيز على المباريات القادمة".