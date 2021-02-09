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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو وجورجينا يساهمان بانقاذ حياة طفل مصاب بالسرطان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021
كشف موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز ساهما بدفع أقساط لعلاج طفل مصاب بنوع نادر من مرض السرطان في البرتغال.
وأشار الموقع إلى الطفل يدعى توماس ويبلغ من السن 7 سنوات، ومصاب بورم سرطاني عصبي نادر.
وفي التفاصيل أن والد الطفل حاول الحصول على مساعدات مالية بعدما ساءت حالت إبنه في شهر تشرين الأول/اوكتوبر الماضي، وقام رونالدو وجورجينا بالإستجابة لهذا الطلب، حيث من المقرر أن يتجه الطفل إلى إحدى مستشفيات مدينة برشلونة لبدء رحلة العلاج.