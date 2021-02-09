رونالدو وجورجينا يساهمان بانقاذ حياة طفل مصاب بالسرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي أن النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ وشريكته ​جورجينا رودريغيز​ ساهما بدفع أقساط لعلاج طفل مصاب بنوع نادر من مرض السرطان في البرتغال.



وأشار الموقع إلى الطفل يدعى توماس ويبلغ من السن 7 سنوات، ومصاب بورم سرطاني عصبي نادر.

وفي التفاصيل أن والد الطفل حاول الحصول على مساعدات مالية بعدما ساءت حالت إبنه في شهر تشرين الأول/اوكتوبر الماضي، وقام رونالدو وجورجينا بالإستجابة لهذا الطلب، حيث من المقرر أن يتجه الطفل إلى إحدى مستشفيات مدينة برشلونة لبدء رحلة العلاج.