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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوتشيك يدافع عن الحكم دين بعد تهديدات بالقتل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021
أعرب لاعب وسط وست هام يونايتد توماس سوتشيك عن شعوره بالفزع من الإساءة عبر الإنترنت التي تلقاها الحكم مايك دين بعد أن طرده خلال المباراة ضد فولهام في نهاية الأسبوع.
وكتب سوتشيك عبر حسابه على تويتر: "مهما كانت القرارات التي يتم اتخاذها على أرض الملعب، يجب أن تبقى على أرض الملعب. لا أحب سماع ذلك يتدخل في الحياة الشخصية وأرسل دعمي إلى مايك دين وعائلته. لا يوجد مكان للإساءة من أي نوع. أصبح هذا في الماضي وأنا الآن أركز على بقية الموسم".