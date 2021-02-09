سوتشيك يدافع عن الحكم دين بعد تهديدات بالقتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

أعرب لاعب وسط ​وست هام​ يونايتد توماس ​سوتشيك​ عن شعوره بالفزع من الإساءة عبر الإنترنت التي تلقاها الحكم مايك دين بعد أن طرده خلال المباراة ضد فولهام في نهاية الأسبوع.



وكتب سوتشيك عبر حسابه على تويتر: "مهما كانت القرارات التي يتم اتخاذها على أرض الملعب، يجب أن تبقى على أرض الملعب. لا أحب سماع ذلك يتدخل في الحياة الشخصية وأرسل دعمي إلى مايك دين وعائلته. لا يوجد مكان للإساءة من أي نوع. أصبح هذا في الماضي وأنا الآن أركز على بقية الموسم".