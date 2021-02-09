هل قطعت المصرية ميار شريف الخطوة الأولى نحو النجومية؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت ميار شريف النصح من مواطنها نجم كرة القدم محمد صلاح، وأصبحت الثلاثاء أول مصرية تبلغ الدور الثاني من البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد تغلبها على الفرنسية كلويه باكيه 7-5 و7-5 في الدور الأول من بطولة أستراليا في ملبورن.

بعد أن خاضت أولى مبارياتها في البطولات الكبرى في رولان غاروس العام الماضي وخسرت بصعوبة أمام التشيكية المصنفة ثانية كارلوينا بليشكوفا بثلاث مجموعات، أصبح لشريف اسماً في الرياضة المصرية.

حصلت على عقود رعاية بالإضافة إلى دعم من رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومن خلالها نالت لقاء مفاجئاً عبر الفيديو مع نجم ليفربول ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي راهناً، طالبة بعض النصح لتطوير مسيرتها.

قال الفرعون للمتوّجة أخيراً بدورة تشارليستون الامريكية على أرض ترابية محبّبة لها: عندما كنت صغيراً، لم أكن أتوقع أن أصبح بين الأفضل في العالم، لكن توقعت أن أقوم بعمل جيد في مصر.

وعن تعامله مع الضغوط والتوقعات، أضاف صلاح للاعبة الصاعدة بقوة: بداية كانت الأمور أصعب، لكن مع الوقت اعتدت على الموضوع. بدأت أعمل على تحسين قوتي الذهنية، ما سمح لي بالاستفادة أكثر في كرة القدم، أريد أن أظهر للناس أني منحتهم الأمل وقمت بشيء لم يحدث سابقاً في بلدنا.

بداية جيدة

وُلدت شريف في 5 مايو 1996 في القاهرة، تعرّفت إلى كرة المضرب بعمر الرابعة من خلال والديها ولها ثلاث شقيقات روان، داليا، ورنا.

حصلت اللاعبة التي تهوى الاستماع إلى العزف على الطبول وترغب ممارستها يوماً ما بحسب موقع رابطة المحترفات، على شهادة العلوم في الطب الرياضي من جامعة بيبرداين من ماليبو-كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتتحدث الانجليزية، العربية، الفرنسية والإسبانية.

بعدما أمضت أربع سنوات تشارك في بطولات الجامعات في الولايات المتحدة، كان 2019 أول موسم احترافي لعاشقة النادي الأهلي ولاعبة الشرطة سابقاً. ومنذ كانت بعمر السادسة عشرة، تتدرّب مع الإسباني خوستو غونزاليس مارتينيس في إلتشي.

تحدثت في أكتوبر في مقابلة تلفزيونية عن حياتها في إسبانيا وقالت: يومي متعب والطعام الصحي بالنسبة لي مهم جداً لتفادي الإصابات. اذهب باكراً إلى صالة اللياقة البدنية في الثامنة والنصف صباحاً للإحماء قبل التمارين التي تدوم 6 ساعات يومياً. استيقظ قبل نحو ساعتين لتحضير الطعام، علماً بأني اعشق المطبخ المصري.

بشعرها المجعّد وصرخاتها التشجيعية «يلا» و«فاموس» في أرض الملعب، فازت في ثلاث مباريات في تصفيات بطولة أستراليا التي أقيمت في دبي بسبب فيروس كورونا لتبلغ الدور الرئيس.

كسرت المصنفة 131 عالمياً، إرسال خصمتها باكيه المصنفة 187 عالمياً الثلاثاء، قبل أن تصل إلى شوط فاصل «تاي بريك» وتحسم المجموعة الأولى 7-5 في 45 دقيقة، وكرّرت ذلك في المجموعة الثانية التي شهدت ندية كبيرة لتنهي المباراة بعد ساعة و41 دقيقة.

وكانت ابنة الـ24 عاماً تشارك للمرة الأولى في القرعة الرئيسية للبطولة الأسترالية، بعد أن ودّعت التصفيات الموسم الماضي، فيما انتهت مشاركتها الأخرى في الجراند سلام عند الدور الأول العام الماضي أيضاً في رولان غاروس.

وحصلت شريف (1,80 م) على فرصة إضافية لبلوغ الدور الثالث كونها ستلاقي السلوفينية كايا يوفان القريبة منها في التصنيف العالمي (104) والفائزة على البريطانية جوهانا كونتا الثالثة عشرة، بعد اضطرار الأخيرة إلى الانسحاب عندما كانت تتقدم 6-4 وصفر-2.

في انتظار الأولمبياد

ستصبح شريف أول مصرية تشارك في الألعاب الأولمبية بعد إحرازها ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية 2019 في المغرب، إلى جانب مواطنها محمد صفوت المتوج بذهبية الرجال.

وتأمل شريف، غير المحبذة لوسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، أن تسير على خطى التونسية أنس جابر (26 عاماً) التي أصبحت معتادة على تخطي الأدوار الأولى في البطولات الكبرى، وكانت أبرز نتائجها بلوغ ربع نهائي أستراليا العام الماضي. كما تأمل في تكرار نتائج مواطنها إسماعيل الشافعي الذي كانت أفضل نتائجه بلوغ ربع نهائي ويمبلدون في 1974.

وقالت لصحيفة «ذا ناشيونال» الأسبوع الماضي: أحاول أن أصل إلى أعلى مستوى قبل أن أذهب إلى الأولمبياد، أعتقد أن تأجيل الأولمبياد صبّ في مصلحتي أصبحت لاعبة مختلفة بين بداية السنة الماضية ونهايتها.

وأضافت: سيكون حلماً أن أحرز ميدالية، فترة كورونا ساعدتني كثيراً في العمل من الناحيتين الجسدية والتقنية. لا تحصل على هذا الوقت الكبير لتعمل على أشياء تقنية إلى هذا الحد. استفدت من الوقت وبعد فترة تحققت النتائج، كنت مصنفة 160، 170 عالمياً، وعرفت أني أملك المستوى.

وعن شهرتها المتزايدة في مصر، تقول: أن ينظر إليّ الجيل الصاعد بهذه الطريقة ويقول لي إنه يريد السير على خطاي، فهذا أمر جميل جداً، لأني أشعر بأن ذلك لم يحصل سابقاً للاعب كرة مضرب في مصر.

حتى لو كانت بعمر الرابعة والعشرين، باتت شريف تملك العدة المناسبة في عالم كرة المضرب، فهل قطعت الخطوة الأولى نحو عالم النجومية؟