قبل ختام كأس العالم للأندية.. "فوتبول داتا بيز": الأهلى يتخطى الزمالك بـ 100 مركز فى تصنيف أندية العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر موقع "فوتبول داتا بيز" تصنيف أندية العالم، بعد ختام نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمس الاثنين، بفوز بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين على الأهلى المصرى، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الريانن وجاء الفريق البافارى في صدارة جدول تصنيف أندية العالم.

وتقدم النادى الأهلى في جدول تصنيف أندية العالم الصادر من موقع "فوتبول داتا بيز"، للمركز الـ 36، متفوقاً بفارق 100 مركز على غريمه التقليدى الزمالك صاحب المركز الـ 136 عالمياً.

كما تفوق الأهلى على غريمه في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، بالميراس البرازيلى صاحب المركز الـ 45 عالمياً، قبل المباراة التى ستجمعهما بعد غد الخميس، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وتفوق الأهلى أيضا على العديد من الأندية العالمية فى التصنيف، مثل بنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، ونابولى الإيطالى، وبوكا جونيورز الأرجنتينى، وأرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى.

في حين تصدر بايرن ميونخ الألمانى التصنيف، متفوقاً على مانشستر سيتى الإنجليزى، وأتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسى على الترتيب، بعد عبوره لنهائى مونديال الأندية على حساب الأهلى، ليلة أمس الاثنين.