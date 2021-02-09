اللقب يبتعد عن الريدز.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 23.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عزز مانشستر سيتي، تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة 23.

وتعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون في الجولة ذاتها بثلاثة أهداف لمثلها، بينما تخطى تشيلسي نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، وخسر آرسنال أمام أستون فيلا بهدف نظيف.

وبذلك رفع السيتي رصيده لـ50 نقطة في الصدارة، بفارق 10 نقاط عن ليفربول الرابع، علما بأن الفريق السماوي له مباراة مؤجلة.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة:

1 مانشستر سيتي، 50 نقطة.

2 مانشستر يونايتد، 45 نقطة.

3 ليستر سيتي، 43 نقطة.

4 ليفربول، 40 نقطة.

5 تشيلسي، 39 نقطة.

6 وست هام، 39 نقطة.

7 إيفرتون، 37 نقطة.

8 توتنهام، 36 نقطة.

9 أستون فيلا، 35 نقطة.

10 ليدز يونايتد، 32 نقطة.

11 آرسنال، 31 نقطة.

12 ساوثهامبتون، 29 نقطة.

13 كريستال بالاس، 29 نقطة.

14 ولفرهامبتون، 27 نقطة.

15 برايتون، 25 نقطة.

16 نيوكاسل، 25 نقطة.

17 بيرنلي، 23 نقطة.

18 فولهام، 15 نقطة.

19 وست بروميتش ألبيون، 12 نقطة.

20 شيفيلد يونايتد، 11 نقطة.

وعلى صعيد الهدافين، حافظ محمد صلاح نجم ليفربول على صدارته لقائمة هدافي الموسم الحالي، بعدما سجل هدفًا في الجولة الثالثة والعشرين أمام مانشستر سيتي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة:

محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 13 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 13 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 13 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 13 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 12 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 11 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 10 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 10 أهداف.