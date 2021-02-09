مران الزمالك.. تدريب منفرد لحفني.. مشاركة جمعة وبنشرقي.. والمولودية يصل الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، للحديث عن أهمية مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث أمام مولودية الجزائر، في افتتاح مشوار الفريق في البطولة الإفريقية.

وشرح المدير الفني خلال الجلسة بعض الجمل الفنية، والتكتيكية، المقرر تطبيقها في مران اليوم.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدت المجموعة الأولى تدريبات بالكرة تحت قيادة باتشيكو ومدحت عبدالهادي، بينما أدت المجموعة الثانية تدريبات بدنية تحت قيادة مخطط الأحمال.

وخضع أيمن حفني لاعب الفريق، لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعي، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.

وعقد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأول، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجلية.

وتحدث عبد الحليم علي مع عبد الشافي على أهمية دوره داخل الفريق، وأنه دوره ليس فنيا فقط داخل الملعب، بل أيضا له دور كبير خارج الملعب باعتباره أحد كباتن الفريق.

وأدى عبد الشافي عقب الجلسة، تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحقت به في لقاء الأهلي في الموسم الماضي ببطولة الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل، شارك عبد الله جمعة وأشرف بنشرقي لاعبي الفريق، في جزء من المران الجماعي.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخليفة، تعرض له في لقاء الاتحاد السكندري الأخير ببطولة الدوري الممتاز، بينما تعافى بن شرقي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في الضلوع، والتي تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، تلقى مسؤولو نادي الزمالك، إخطارا رسميا من نظيره مولودية الجزائر، بموعد وصول الفريق الجزائري إلى القاهرة.

ويصل النادي الجزائري إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض بطل الجزائر مرانه الوحيد والرئيسي مساء الخميس على استاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء.