خاص.. معلول يغيب عن مواجهة بالميراس لإصابته في الخلفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

قال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، إن الأشعة أثبتت إصابة علي معلول ظهير أيسر الفريق، بشد في العضلة الخلفية، في مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ.

وخرج علي معلول في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول أمام بايرن ميونيخ ليحل ياسر إبراهيم بدلاً منه.

وأوضح أبو عبلة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك صعوبة في لحاق معلول بمباراة بالميراس البرازيلي، رغم محاولات تجهيزه للمباراة.

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين، ليتأهل الفريق البافاري للمباراة النهائية وملاقاة تيجريس المكسيكي، فيما يلتقي الأهلي منافسه بالميراس.

وكان أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، عقب المباراة، إلى أن الجهازين الطبي والفني بالفريق فضلا استبدال اللاعب خلال الشوط الأول من اللقاء خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل.