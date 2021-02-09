مسحة عاجلة لكهربا والشحات بسبب أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال مصدر في بعثة النادي الأهلي المتواجدة في دولة قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية إنه تم عمل مسحة منفردة لثنائي الفريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة بهدفين دون رد على يد بايرن ميونيخ ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وحسبما أفاد مراسل الخليج 365 فإن الثنائي كهربا والشحات قاما بمصافحة نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة على هامش المباراة والتي دعم فيها أسطورة النادي فريقه السابق.

وأضاف مراسل يلا كورة أن اللجنة المنظمة طلبت من بعثة الأهلي أن يخضع الثنائي لمسحة عاجلة مع عزلهما في الغرف بشكل منفرد خاصة بعد اختراق قواعد الفقاعة.

ويتأهب الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي لتحديد صاحب المركز الثالث.