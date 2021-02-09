هاني "نسر" مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر كأفل لاعب في مباراة بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي مباراته أمام بايرن ميوينخ بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي (الريان) ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ووضع حساب النادي صورًا لهاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب عليها: "نسر مباراة أمس.. نفخر بك".

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.