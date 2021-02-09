السوق السعودي | الأتراك يتسببون في أزمة قوية لإدارة النصر

كشفت تقارير صحفية تركية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيقوم بإيقاف نادي النصر السعودي عن تسجيل اللاعبين الجدد لمدة ثلاث فترات تسجيل، في حال عدم سداد مستحقات نادي غلطة سراي في صفقة بيع اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا.

وأضافت بحسب صحيفة “الصباح” التركية أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت امتنعت عن الرد على الرسائل والإنذارات التي وصلتها من ناد جالطة سراي التركي قبل أن يتوجه الأخير إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشارت إلى أن النصر حتى الآن لم يتلق قرار الفيفا بشكل رسمي. فيما أشارت إلى أن القرار قابل للإلغاء متى ما تم تسديد المبالغ المالية المفروضة على النادي في هذه القضية، وفق ما نصت عليه تعليمات «فيفا» الجديدة.

جدير بالذكر أن مايكون انضم إلى النصر على سبيل الإعارة في فبراير 2019 قادمًا من جالطة سراي التركي، ثم قررت الإدارة شراء عقده بصفة دائمة في أغسطس الماضي 2020.

ويستعد فريق النصر لمواجهة الفتح اليوم الثلاثاء في مؤجلة الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل العالمي المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما الفتح يأتي بالمركز الثالث عشر ومعه 18 نقطة.