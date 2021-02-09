نتيجة مباراة الهلال والعين فى الدوري السعودي اليوم

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والعين، فى إحدي مباريات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان).

انتهي الشوط الاول بتقدم الهلال بهدفين دون رد من ركلتي جزاء، نفذهما بنجاح ” بافتيمبي جوميز” فى الدقيقتين 9، 45، ورفع رصيده الى 10 أهداف ليتقاسم صدارة هدافي الدوري السعودي مع لاعب القادسية “حسن العمري”.

وخلال الشوط الثاني عزز الهلال تقدمه فى الدقيقة 56 من ركلة جزاء ثالثة، تصدر بها جوميز جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدف.

وفى الدقيقة 78 سجل جوميز الهدف الرابع للزعيم (سوبر هاتريك) ليعزز صدارته لجدول الهدافين بـ 12 هدف.

وفى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع اختتم اهداف الهلال اللاعب سالم الدوسري.

اقيمت المباراة على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 15:05 بتوقيت مصر، 16:05 بتوقيت السعودية، 13:05 بتوقيت جرينتش.

نُقلت مباراة الهلال والعين فى الدوري السعودي على القناة السعودية الرياضية إتش دي 1، وتولي مهمة التعلق عليها المعلق الرياضي “جعفر الصليح”.

دخل نادي الهلال المباراة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، وسيسعي اليوم الى تحقيق الفوز لتصحيح مساره بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية على يد أبها بثلاثية مقابل هدفين.

على الجانب الآخر، نجح العين في الفوز على الاتفاق في الجولة الماضية بهدف دون رد، وارتفع رصيده للنقطة 13 فى المركز الأخير بجدول الترتيب.

وشهد لقاء الفريقين بالدور الاول فى الدوري السعودي بالجولة الأولي فوز فريق الهلال بهدف دون رد، سجله اللاعب “علي هادي آل بليهي”، فى المباراة التي اقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” يوم 17-10-2020.

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