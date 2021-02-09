صفقات ليفربول | كلوب يستهدف مهاجم ريال مدريد لاعادة الحياة لفريقه

أفادت تقارير صحفية بريطانية، بأن المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب يضغط على إدارة الريدز؛ من أجل التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني.

ويسعى كلوب لتدعيم الخط الأمامي في صفوف ليفربول، في ظل تراجع النتائج هذا الموسم، وخصوصًا في الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية، فإن المدرب الألماني يرغب في ضم الجناح البرازيلي “فينيسيوس جونيور” في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن، موافقة إدارة ريال مدريد على انتقال فينيسيوس إلى ليفربول، مرهونة بنجاح النادي الملكي في التعاقد مع نجم وهداف باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ولفتت الإكسبريس أيضًا، إلى أن فينيسيوس (20 عامًا) لم يعد ضمن حسابات المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان.

ويحرص ريال مدريد بقوة على التعاقد مع مبابي خلال الميركاتو الصيفي القادم، خاصة وأن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، وبالتالي قد يضطر النادي الباريسي لبيعه بعد نهاية الموسم الجاري 2020/21، لتجنب رحيله مجانًا بعد 12 شهرًا.

ويرحب ريال مدريد برحيل الشاب البرازيلي إلى ليفربول، لكنهم سيشترطون في حالة بيعه، وضع بند إعادة الشراء مرة أخرى، مثلما هو الحال في عقد الظهير الأيسر الإسباني سيرخيو ريجيلون، الذي انتقل إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018، قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، وشارك مع الفريق الملكي منذ ذلك الحين في 95 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا وتقديم 19 تمريرة حاسمة.