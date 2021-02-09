صفقات النصر | وكيل أعمال مايكون يجيب على سؤال العودة

كشف البرازيلي ريناتو، وكيل أعمال مدافع النصر مايكون بيريرا، أن موكله سيعود من جديد إلى الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاق على تسديد جزء من مستحقاته المتأخرة.

وقال ريناتو في تصريحات صحفية “إدارة النصر وعدتني بدفع جزء من رواتب مايكون المتأخرة خلال الأسبوع الجاري.. لم نتفق حتى الآن على عدد الرواتب المتأخرة التي سيدفعها النصر، إلا أن اقتربنا كثيرًا من تسوية الأمور مع الإدارة”.

وأضاف بقوله “عودة اللاعب ستكون بالعقد القديم الذي وقعه مع النصر في الصيف الماضي. حيث لم يتم الحديث عن عقد جديد أو إجراء أي تعديلات في العقد الحالي”.

كان مايكون قد رفض المشاركة في الفترة الأخيرة بسبب تأخر حصوله على رواتبه الشهرية، وتلقى اللاعب اتصالًا من إدارة النصر، يفيد باستعداد الإدارة لدفع كل رواتبه المتأخرة.

وأشارت المصادر إلى أن مدرب النصر، ألين هورفات، يعتبر وجود مايكون ضروريًا في خط دفاع الأصفر ضروري في ظل وجود ثلاثة مدافعين هم مادو ولاجامي والعمري، لافتة إلى أن المدافع البرازيلي لم يقم بتفعيل حقه في فسخ العقد رسميًّا، ما يعني سهولة عودته وفقًا لمفاهمات ثنائية لا تصل إلى شؤون اللاعبين في فيفا.

جدير بالذكر أن مايكون انضم إلى النصر على سبيل الإعارة في فبراير 2019 قادمًا من جالطة سراي التركي، ثم قررت الإدارة شراء عقده بصفة دائمة في أغسطس الماضي 2020.

ويستعد فريق النصر لمواجهة الفتح اليوم الثلاثاء في مؤجلة الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل العالمي المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما الفتح يأتي بالمركز الثالث عشر ومعه 18 نقطة.