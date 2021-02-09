كالتشيو ميركاتو توضح سبب رفض فيربو الانتقال إلى ميلان رغم تهميش برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إيطالية، سر رفض أحد مدافعي برشلونة الإسباني، الانتقال إلى إيه سي ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وارتبط اسم الظهير الأيسر لبرشلونة، جونيور فيربو بالرحيل في يناير الماضي، من أجل الحصول على دقائق أكثر للمشاركة، في ظل ابتعاده عن حسابات المدير الفني للبلوجرانا، رونالد كومان.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن ميلان حاول ضم فيربو (24 عامًا) خلال الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح.

وأفاد تقرير الموقع الإيطالي إلى أن فيربو رفض مغادرة إسبانيا بشكل عام لأسباب شخصية، كما أن برشلونة رفض السماح له بالرحيل، لأنهم لم يتمكنوا من تأمين بديل في الميركاتو الشتوي.

حيث حصل فيربو على عرض آخر أيضًا من آرسنال الإنجليزي في يناير الماضي، لكنه منح الجانرز نفس الرد، وهو ما يؤكد على صدق الظهير الإسباني، عندما رفض ميلان لأسباب شخصية.

وأشار التقرير إلى أن لاعب ريال بيتيس الإسباني السابق، يتطلع بالفعل للرحيل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم، لكن هدفه سيكون الانتقال إلى فريق يلعب معه بشكل أساسي، وهو الأمر غير المتوفر في ميلان حاليًا، بسبب وجود الظهير الفرنسي المتألق، ثيو هيرنانديز.

جدير بالذكر أن جونيور فيربو انضم إلى برشلونة في صيف 2019، من صفوف ريال بيتيس نظير 18 مليون يورو، وشارك مع الفريق الكتالوني منذ ذلك الحين في 35 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد، وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة.