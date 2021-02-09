شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فنية وبدنية في الزمالك استعدادًا للمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأدت المجموعة الأولى تدريبات بالكرة تحت قيادة باتشيكو ومدحت عبدالهادي، بينما أدت المجموعة الثانية تدريبات بدنية تحت قيادة مخطط الأحمال.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.