شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب لاعبي الزمالك بالمنافسة علي اللقب الافريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عن أهمية مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث أمام مولودية الجزائر، في افتتاح مشوار الفريق في البطولة الإفريقية.

وشرح المدير الفني خلال الجلسة بعض الجمل الفنية، والتكتيكية، المقرر تطبيقها في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، باستضافة مولودية الجزائر، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.‎