شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية لـ«راموس» واللاعب يكشف سبب إجراءها في وسط الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فسر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد سبب إجرائه العملية الجراحية، فى ذلك التوقيت، إثر تعرضه لإصابة في الركبة، وشرح راموس لمتابعيه على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" ملابسات توقيت العملية.



وكتب راموس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "مرحبا بالجميع، كل شيء يسير مثلما خطط له، أفكر بالفعل في العودة إلى العمل وإلى الملعب في أسرع وقت ممكن، شكرا جزيلا على كل الرسائل والدعم".



وأضاف، "في النهاية، اضطررت لإجراء عملية جراحية، لا أحد يحب أن يكون في هذا الموقف، لكن كل شيء أصبح الآن رائعا بفضل الله، كانت العملية بناء على نصيحة طبية ولم يكن لدي أي خيار آخر، أردت فقط أن أقول إنني سعيد بكيفية تحول الأمور وسأحاول العودة في أقرب وقت ممكن لمساعدة الفريق، لأنه لا يزال هناك وقت طويل في الموسم الحالي".

وواصل، "أود أيضا أن أشكر الدكتور لايز وفريقه على المعاملة الرائعة والعمل الذي قاموا به أثناء الجراحة، كيف أستطيع ألا أشكركم جميعا على رسائل المودة التي لمست قلبي وتدفعني نحو العودة بقوة".