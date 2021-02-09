شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن غاضب بسبب استبعاده من المشاركة أمام بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر مقربة من مهاجم الأهلي مروان محسن، إن اللاعب يشعر بالإحباط لعدم بدء مباراة المارد الأحمر أمام بايرن ميونيخ والتي جمعتهما أمس في نصف نهائي مونديال الأندية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اللاعب كان يرغب في المشاركة بالمباراة خصوصا أن موسيماني أشاد بأدائه خلال مشاركته في مباراة الدحيل القطري.

واكد اللاعب لزملائه بالفريق أنه كان يتوقع الدفع به في المباراة لكنه لم يشارك ولو كبديل.