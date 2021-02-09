شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام خيتافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق ريال مدريد، بقيادة مديره الفنى، زين الدين زيدان، مع خيتافي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، معقل ريال مدريد، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.

ويبحث الميرنجي عن تحقيق الفوز، للانقضاض على المركز الثاني وتقليل فارق النقاط مع أتلتيكو صاحب الصدارة، والذي تعثر بالأمس، ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لريال مدريد في المباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: كورتوا.

في الدفاع: ميندي، ناتشو، فاران، مارسيلو.

وفى الوسط: إيسكو، كاسيميرو، مودريتش.

والهجوم: فينيسيوس، بنزيما، أسينسيو.