شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بالميراس البرازيلي منافس الأهلي على برونزية العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرب الأهلي، موعدًا مع بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية) لبطولة كأس العالم للأندية الخميس القادم في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وذلك عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ في نصف النهائي بهدفين دون رد.

وكان بالميراس قد تلقي هزيمة من تيجريس الميكسيكي في نصف النهائي بهدف دون رد.

ويستعرض «المصري اليوم» معلومات عن النادي البرازيلي..

-يعد نادي بالميراس البرازيلي هو الأكثر تتويجا ببطولة الدوري البرازيلي بواقع 10 ألقاب آخرها موسم 2018.

-يحتل بالميراس الآن المركز السابع في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 53 نقطة وبفارق 13 نقطة عن المتصدر انترناسيونال.

-لعب في الدوري البرازيلي هذا الموسم 33 مباراة، حقق الفوز في 14 مواجهة، وحسم التعادل 11 مواجهة، وخسر 8 مرات.

-أخر مباراة خاضها الفريق تعادل مع نظيره بوتافوغو بهدف لكل فريق، وأحرز هدف بالميراس اللاعب ايمرسون سانتوس.

-أنهي بالميراس الدوري الموسم الماضي في مركز الوصافة برصيد 74 نقطة وبفارق 16 نقطة عن البطل نادي فلامنجو.