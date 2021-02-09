شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليون الفرنسي يهاجم رونالد كومان «المتناقض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد رودي جارسيا، مدرب نادي ليون الفرنسى، الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، بسبب التناقض الكبير في تصرفات الأخير خلال الفترة الماضية، خصوصا في موضوع تصريحات باريس سان جيرمان حول التعاقد مع ليونيل ميسى، نجم وقائد برشلونة.

وقال جارسيا: «قرأت أن مدرب برشلونة رونالد كومان شعر بالإهانة قليلا لأن نادى باريس سان جيرمان ولاعبيه تحدثوا عن احتمال قدوم ليونيل ميسي إلى باريس قبل لقائهم في دوري أبطال أوروبا، بينما كومان بذاته لم يخجل حتى بعد انتهاء فترة الانتقالات من الحديث عن ممفيس ديباي».