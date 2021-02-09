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مدرب ليون الفرنسي يهاجم رونالد كومان «المتناقض»

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد رودي جارسيا، مدرب نادي ليون الفرنسى، الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، بسبب التناقض الكبير في تصرفات الأخير خلال الفترة الماضية، خصوصا في موضوع تصريحات باريس سان جيرمان حول التعاقد مع ليونيل ميسى، نجم وقائد .

وقال جارسيا: «قرأت أن مدرب برشلونة رونالد كومان شعر بالإهانة قليلا لأن نادى باريس سان جيرمان ولاعبيه تحدثوا عن احتمال قدوم ليونيل إلى باريس قبل لقائهم في ، بينما كومان بذاته لم يخجل حتى بعد انتهاء فترة الانتقالات من الحديث عن ممفيس ديباي».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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