شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبون مهددون بالغياب عن يوفنتوس فى حال تأهل للدور النهائى بكأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق يوفنتوس مباراة العودة فى الدور نصف نهائي لكأس ايطاليا أمام انتر ميلان، ويوجد بصفوفه 10 لاعبين مهددين بالغياب عن المباراة النهائية فى حالة التأهل عقب لقاء الليلة.

وكانت مباراة الذهاب قد إنتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 2-1 فى معقل إنتر ميلان.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للاعبين ولأندريا بيرلو، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، ولكنه معرض لفقد 10 لاعبين فى حالة التأهل، وهم، اليكس ساندرو، ديميرال، دي ليخت، آرثر، بنتانكور، رابيو، كييزا، بيرنارديسكي، موراتا، رونالدو