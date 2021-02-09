شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت أمس مباراة النادي الأهلي بطل إفريقيا ضد بايرن ميونخ بطل أوروبا وذلك في بطولة كأس العالم للأندية وخسر الأهلي المباراة بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، ليلعب فريق بايرن ميونخ النهائي ضد فريق تايجرز أونال المكسيكي، ويلعب النادي الأهلي ضد فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية.

كلا المباراتين ستقام يوم الخميس القادم 11 فبراير 2021 حيث سيلعب الأهلي ضد بالميراس في الـ5 مساء بتوقيت القاهرة تليها مباراة بايرن ميونخ ضد تايجرز أونال في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وقد قررت قنوات بي إن سبورتس beIN Sports إذاعة مباراة الأهلي ضد بالميراس على قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sport HD

حيث إنها المرة الثالثة التي تذيع فيها القناة مباراة النادي الأهلي على قناتها المفتوحة في بطولة كأس العالم للأندية بالإضافة إلى إذاعتها على قنواتها المشفرة بي إن سبورت 1 وبي إن سبورت11وفيما يلي تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي:

- تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

- تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات 1

التردد (ميجا هرتز) 11566 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

- تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK