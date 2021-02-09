شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات يد الزمالك 2006 يهزمن 6 أكتوبر ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ناشئات كره اليد بنادي الزمالك مواليد 2006 (أ) على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 35 /34 بالجوله الأولى التي جمعت بين الفريقين بالملاعب المفتوحه ضمن منافسات الدور قبل النهائي ببطوله الجمهورية.

ويحتل الفريق المركز الأول لفوزه بجميع جولاته السابقه.

وقرر نديم محمد المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة غدا، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعيه الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يواجه فريق ناشئات اليد نظيره الشمس مساء الاثنين المقبل بملعب المنافس.