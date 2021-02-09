شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: معلول خارج حسابات الأهلي أمام بالميراس بمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الظهير الأيسر التونسي على معلول بات خارج حسابات النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم: «معلول خارج حسابات الأهلي بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة بايرن ميونخ ولن يلحق بلقاء بالميراس».

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية ويلعب على المركز الثالث مساء الخميس المقبل أمام بالميراس البرازيلي.

وتعرض معلول لشد في العضلة الخلفية، عقب 25 دقيقة مرت من عمر مباراة الأهلي وبايرن، أمس الإثنين.