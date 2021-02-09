اخبار الرياضه

نيمار يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

0 نشر
وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من السعادة والارتياح داخل قلعة باريس سان جيرمان، عقب تصريحات نجم الفريق، نيمار دا سيلفا، الإيجابية حول استمراره مع الفريق وتجديد تعاقده مع النادى الباريسى خلال الفترة المقبلة.

وقال نيمار، لقناة «تي في 1» التليفزيونية الفرنسية: «أريد البقاء في باريس سان جيرمان، وآمل أن يبقى كيليان أيضا».

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن نيمار يقترب من الاتفاق على عقد جديد مدته أربع سنوات مع النادي، ويعتبر الإبقاء على نيمار ومبابي، دفعة كبيرة لباريس سان جيرمان في ظل محاولته للفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد أن وصل إلى نهائي النسخة الماضية، تحت قيادة توماس توخيل.

من جانبه، قال الصحفي الفرنسى فابريزيو رومانو إن تجديد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان وشيك، حيث إن نيمار يشعر بالسعادة في باريس وهو يعلم أن النادي سيحاول التعاقد مع زميله السابق ليونيل في حال إن غادر .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    170,207

  • تعافي

    132,698

  • وفيات

    9,699

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا