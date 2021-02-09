شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من السعادة والارتياح داخل قلعة باريس سان جيرمان، عقب تصريحات نجم الفريق، نيمار دا سيلفا، الإيجابية حول استمراره مع الفريق وتجديد تعاقده مع النادى الباريسى خلال الفترة المقبلة.

وقال نيمار، لقناة «تي في 1» التليفزيونية الفرنسية: «أريد البقاء في باريس سان جيرمان، وآمل أن يبقى كيليان أيضا».

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن نيمار يقترب من الاتفاق على عقد جديد مدته أربع سنوات مع النادي، ويعتبر الإبقاء على نيمار ومبابي، دفعة كبيرة لباريس سان جيرمان في ظل محاولته للفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد أن وصل إلى نهائي النسخة الماضية، تحت قيادة توماس توخيل.

من جانبه، قال الصحفي الفرنسى فابريزيو رومانو إن تجديد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان وشيك، حيث إن نيمار يشعر بالسعادة في باريس وهو يعلم أن النادي سيحاول التعاقد مع زميله السابق ليونيل ميسي في حال إن غادر برشلونة.