شكرا لقرائتكم خبر عن على مسؤولية المتحدث باسم الزمالك.. حسم مصير ساسي خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، المتحدث باسم نادى الزمالك، إن موقف التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، من تجديد تعاقده مع الزمالك لم يحسم حتى الآن لحين وصول وكيله خلال أيام لمناقشة الموضوع وحسم الأمر.

كان ساسى قد رفض العرض الذي عرضه الزمالك والبالغ 1.5 مليون دولار في الموسم وتمسك بالحصول على 2 مليون و200 ألف يورو في الموسم الواحد على أن يحصل على مستحقاته المتأخرة ومقدم العقد الجديد عند التوقيع، وهو ما اعتبرته إدارة النادى مغالاة وشروط صعب تحقيقها في ظل الأزمة المالية التي يعانى منها النادى حاليا، خاصة أن ساسى من أفضل المحترفين الأفارقة الذين جاءوا في الزمالك.