شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة جنوب أفريقية: صراع بين الأهلي وبيراميدز على خدمات جناح ‏كايزر تشيفز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية جنوب أفريقية على وجود منافسة قوية تجمع ناديي الأهلي وبيراميدز من أجل التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية أن الأهلي وبيراميدز يتصارعان على خدمات الدولي الزيمبابوي خاما بيليات، نجم كايزر تشيفز الحالي وصن داونز السابق.

وواصلت في تقريرها بناءً على تصريحات أحد وكلاء اللاعبين المصريين: «بيراميدز قد يدفع مليون ونصف المليون دولار أو أكثر من أجل حسم الصفقة في ظل ترقب الأهلي».

وكان الزيمبابوي مصدر اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك حينما كان يلعب في صفوف صن داونز قبل 3 مواسم ماضية.