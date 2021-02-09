- اطلاق مبادرة "فرحونا يا أبطال" بحضور المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الابطال المصريين فى رحلة البحث عن إنجاز رياضى جديد فى الأولمبياد، وذلك بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الاولمبيين والبارلمبيين.

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور أبطال مصر المتأهلين لاولمبياد طوكيو والبطل بيج رامى بطل مستر اولمبيا والبطل الاوليمبى كرم جابر، الفعاليات التى ينظمها الاتحاد المصرى ل"رياضات الشارع واللياقة البدنية" بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وسيتضمن الاتي:

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي بين «بيج رامي وكرم جابر» في حفل إطلاق أولمبياد الشارع بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية