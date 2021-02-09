شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي بين «بيج رامي وكرم جابر» في حفل إطلاق أولمبياد الشارع بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور أبطال مصر المتأهلين لاولمبياد طوكيو والبطل بيج رامى بطل مستر اولمبيا والبطل الاوليمبى كرم جابر، الفعاليات التى ينظمها الاتحاد المصرى ل"رياضات الشارع واللياقة البدنية" بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وسيتضمن الاتي:
-المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الأولى من اولمبياد الشارع واللياقة البدنية والتى تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة .
-افتتاح بطولة الاسكندرية ل"اللياقة البدنية وستريت وورك اوت" التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.
- اطلاق مبادرة "فرحونا يا أبطال" بحضور المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الابطال المصريين فى رحلة البحث عن إنجاز رياضى جديد فى الأولمبياد، وذلك بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الاولمبيين والبارلمبيين.
- تحدى "بيج رامى- كرم جابر" لنشر ثقافة ممارسة رياضة والتوعية بإخطار كورونا
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