شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يواجه الإنتاج الحربي اليوم في دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ اليوم الثلاثاء مع ضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر،١ ظهراً، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.

يسعي الأهلي خلال المباراة لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل الوصول للنقطة العاشرة والمنافسة بقوة على الفوز بلقب البطولة.

واستعد أهلي 1999بقوة خلال التدريبات على مدار الأيام الماضية لتقديم مباراة قوية أمام الإنتاج.