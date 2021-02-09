شكرا لقرائتكم خبر عن سيلتا فيجو والغيابات يُفقدان أتلتيكو مدريد نقطتين في سباق صدارة الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى أتلتيكو مدريد بفريق سيلتا فيجو، في المباراة التي جمعتهما، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وتقدم سانتي مينا بهدف لسيلتا فيجو في الدقيقة الـ13، ليرد الأوروجوياني لويس سواريز بهدفين لصالح أتلتيكو في الدقيقتين 45 و50، ثم يُعادل فاكوندو فيريرا، لاعب سيلتا فيجو، النتيجة في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.

ورفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة، بعد 20 مباراة و8 انتصارات متتالية قبل تعادل أمس، بينما احتل سيلتا فيجو المركز العاشر بـ26 نقطة.

وكان النادي المدريدي قد أكد وجود إصابتين جديدتين بفيروس كورونا داخل صفوفه، وهما الفرنسي توماس ليمار، والمكسيكي إيكتور إيريرا، لينضما لقائمة الغيابات التي تضم الثلاثي ماريو إيرموسو وموسى ديمبيلي وجواو فيليكس، المتواجدين داخل العزل الصحي لنفس السبب.