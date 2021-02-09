شكرا لقرائتكم خبر عن شولا: أعشق راشفورد ورونالدينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الجناح الإنجليزي شولا شورتييه (17 عاماً) أول عقد احتراف مع ناديه مانشستر يونايتد، الذي زادت شهرته بعد الهاتريك مع فريق دون الـ23 عاماً في شباك بلاكبيرن (6-4) مساء الجمعة.

وكشف شولا الذي تمرن مع الفريق الأول الأحد، عن إعجابه الكبير بنجم الفريق الأول ماركوس راشفورد، ونجم برشلونة السابق رونالدينيو وقال: «كان رونالدينيو شديد الثقة بنفسه ومهاري ويملك كل شيء، يستمتع باللعب ويدخل المباراة وهو متفائل بتحقيق الفوز. راشفورد أيقونة لما يفعله داخل الملعب وخارجه، وهو قدوة جيدة».

شولا من مواليد مدينة نيوكاسل لأب نيجيري، وبدأ مسيرته في فريق «والسيند بويز» الذي تخرج فيه ألن شيرر ومايكل كاريك، لكن اليونايتد خطفه بسن الـ10 ما أثار غضب مشجعي نيوكاسل، ودخل شولا تاريخ اليونايتد كأصغر لاعب يشارك في مباراة أوروبية أمام فالنسيا بسن الـ14 عاماً و314 يوماً ويحلم الآن باللعب مع أيقونته راشفورد بعد تمرنه معه.