شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ساحق لبارتي في «أستراليا المفتوحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

تأهلت المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي بسهولة إلى الدور الثاني في منافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد أن سحقت منافستها دانكا كوفينيتش القادمة من الجبل الأسود بواقع 6-0 و6-0 الثلاثاء.

وتسعى بارتي لأن تصبح أول أسترالية تحرز لقب البطولة الكبرى في بلادها منذ 1978.

وبشكل كامل تفوقت بارتي (24 عاماً) على منافستها في مباراة من جانب واحد استمرت 44 دقيقة فقط في ملعب رود ليفر.

وبينما قدمت بارتي أداءً دون شائبة تقريباً، تعثرت كوفينيتش تماماً وارتكبت 28 خطأ سهلاً.

وفي ظل تأثيرات فيروس كورونا على منافسات اللعبة؛ غابت بارتي عاماً كاملاً تقريباً عن ملاعب التنس، وقبل أيام قليلة فقط شاركت في أول بطولة، وتوجت بلقبها في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقالت بارتي بعد الفوز: «خططت للنزول إلى الملعب والسيطرة من البداية وفرض إيقاعي على المباراة، وأنا سعيدة جداً لنجاحي في تحقيق ذلك».

ولم تخضع بارتي للحجر الصحي مثل الكثير من اللاعبات قبل انطلاق البطولة الكبرى، لكنها تعتقد أن الصعوبات لا تزال تكتنف طريقها فيما تبقى من البطولة.

وأضافت بهذا الخصوص قائلةً: «كل متنافسة هنا تستحق الوجود في البطولة، ولها كل الحق في السعي بكل قوة من أجل الفوز».

وستلتقي بارتي في الدور المقبل مع الإسبانية سارة سوربيس تورمو، أو مع الأسترالية داريا جافريلوفا المشاركة ببطاقة دعوة.