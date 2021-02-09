شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشرطة ينظم مسابقة الرماية السادسة برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت منافسات مسابقة الرماية، ضمن فعاليات الأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية رأس الخيمة التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، بوزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وبمشاركة منتسبي القطاع الأمني بالإمارة.

وشهد المنافسات العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير مركز تدريب الشرطة رئيس اللجنة الدائمة للرماية، والعقيد عبد الله الحيمر نائب مدير إدارة المؤسسة الإصلاحية والعقابية رئيس فريق الرماية لدى شرطة رأس الخيمة، والرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وعدد من الضباط، كما شهد الحضور تدشين الميادين التكتيكية الجديدة بميدان الرماية السوان وبالتعاون والشراكة مع دائرة الخدمات العامة.

وأعرب العقيد الدكتور ناصر محمد البكر عن سعادته بالتطور المشهود الذي طرأ على الميادين التكتيكية بفضل الدعم اللامحدود من القائد العام وتوجيهاته المستمرة في التطوير ورفع كفاءة منتسبيه وأن يكون نموذجاً يحتذى به وأن يكون الركيزة الأساسية لتكوين وبناء رجل الأمن المتميز في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف شرطة رأس الخيمة الاستراتيجية.

وأضاف العقيد البكر أن اختيار قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وتنظيمه لمسابقة الرماية في هذا التوقيت يعد إعداداً واختباراً حقيقياً لفريق شرطة رأس الخيمة للرماية الذي يستعد للمشاركة في بطولة الشرطة للرماية رقم 39 بميدان الخضيرة بإمارة الشارقة الشهر الجاري وأعرب عن شكره للجهود المتميزة التي يقوم بها الفريق ودعم القيادة لها. ومن جانبه أشار الرائد عبد الله بن سلطان القاسمي إلى أهمية مثل تلك الفعاليات التي تعمل على رفع مستوى وكفاءة المنتسبين بما يسهم في تقدم العمل الأمني وإنجازه بروح تتمتع بالنشاط والحيوية، وقال إن القسم مستمر على مدار العام في تقديم برامجه وأنشطته الرياضية والاجتماعية المتنوعة لمنتسبي الشرطة رغم التحديات التي من شأنها الأخذ بعين الاعتبار التقيد والالتزام بكافة معاير الإجراءات الوقائية والاحترازية بين المنتسبين حفاظاً على سلامتهم.