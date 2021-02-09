عاجل| اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك والحدود بكأس مصر



الشارقة - اميمة ياسر -

رحب مسئولو اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بطلب نادي الزمالك، بتأجيل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجاري، ضمن لقاءات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، وذلك لارتباطه بمباراة تونجيت السنغالي والمحدد لها يوم 23 من الشهر ذاته بدوري أبطال أفريقيا.

وسيعلن اتحاد الكرة، عن القرار الرسمي الخاص بتأجيل المباراة، بعد الاتفاق عليه مع إدارة المسابقات خاصة وأن الأهلي وبيراميدز لديهما أزمة أيضاً في مواعيد مباريات كأس مصر، بسبب ارتباطاتهما الأفريقية.

الزمالك يسافر إلى السنغال بطائرة خاصة

وتقرر سفر فريق الزمالك، إلى السنغال، بطائرة خاصة، في خطوة من اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، من أجل تذليل العقبات ومشقة السفر إلى الدول الأفريقية، وزيادة التركيز لدى جميع اللاعبين، لتحقيق نتيجة إيجابية والمساعدة في التأهل من المجموعة كمتصدر.

وتعتبر مواجهة الزمالك، وتونجيث، ثاني مباريات الفريق بدور المجموعات، حيث يبدأ الأبيض، مشواره يوم الجمعة المقبل، باستضافة فريق مولودية الجزائر، على ستاد القاهرة.

موعد وصول بطل الجزائر

وتقرر وصول بعثة فريق مولودية الجزائر، إلى القاهرة مساء اليوم، من أجل مواجهة الفريق الأبيض، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن يقوم نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي، باستقبالهم وتذليل جميع العقبات لهم، وتحديد ملعب التدريب، على أن يخوضوا التدريب الرئيسي بعد غد الخميس، على ستاد القاهرة، الذي سيستضيف المباراة.

وكان الزمالك، فاز بثنائية نظيفة على الاتحاد السكندري، ضمن فعاليات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 26، في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.