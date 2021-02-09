س و ج: كيف يستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلى بمونديال الأندية ؟

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة بالنادى الأهلى نظيره بالميراس البرازيلى فى تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، لتحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى قطر، حيث يتوج الفريق الفائز فى هذه المباراة بالميدالية البرونزية.

س: ما هو برنامج الأهلى اليوم فى الدوحة؟

ج: وفقا للجدول الذي وضعه موسيمانى مدرب الأهلى عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية التى خسرها الأهلي بثنائية نظيفة، تناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة والنصف ظهر اليوم علي أن يحصلوا علي وجبة العشاء في السابعة والنصف مساء.

س: هل سيتدرب الفريق الأحمر اليوم ؟

ج: منح موسيماني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء علي أن يستأنف الفريق تدريباته غد الأربعاء استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

س: كيف يفكر موسيمانى قبل مواجهة بالميراس؟

ج: بيتسو موسيمانى وجهازه المعاون يعكفون حاليا على دراسة إيجابيات وسلبيات مباراتى الدحيل القطرى وبايرن ميونيخ الألمانى فى منافسات كأس العالم للأندية وذلك من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة قبل خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلى ، ويقول موسيمانى : بالطبع نتطلع لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية ومن ثم علينا الاستفادة من مباراتى الدحيل وبايرن ميونيخ اللتين انتهتا بفوز الأهلى فى الأولى بهدف نظيف والخسارة بثنائية نظيفة فى الثانية لتحقيق هدفنا المتبقي في هذه المرحلة من المنافسات. وأوضح المدير الفنى : هناك سلبيات ظهرت فى أداء الفريق أمام الدحيل وبايرن ميونيخ سنتطلع للتعامل معها وايضا هناك إيجابيات علينا العمل علي زيادتها لصالح الفريق. وأشار المدير الفني للفريق إلي أن مواجهة بالميراس البرازيلي ستكون صعبة للغاية خاصة وإنه فريق متميز جدا ويضم لاعبين علي اعلي مستوي ومن ثم علينا الاستعداد لها بشكل جيد جدا من أجل تحقيق أهدافنا في الظفر بها والحصول على المركز الثالث والعودة بالميدالية البرونزية.

س: هل يلحق على معلول بمباراة بالميراس؟

ج: وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور احمد أبو عبلة برنامج علاجي للتونسي علي معلول لاعب الفريق من أجل تجهيزه لمباراة بالميراس البرازيلي ، ويعانى اللاعب من إصابة بتقل في العضلة الخلفية، ويخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي مستمرة من أجل تجهيزه بالشكل الجيد لوضعه تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بالميراس المقبلة، بينما أكد الإعلامى أحمد شوبير أن على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى لن يلحق بالمباراة المقبلة .

س: هل يجرى موسيمانى تغييرات فى التشكيل؟

ج: يفكر الجهاز الفنى فى إجراء تغييرات طفيفة فى التشكيل منها الدفع بمحمد شريف أساسيا أمام بالميراس، بجانب الدفع بأيمن أشرف فى الناحية اليسرى من البداية.